België leeft met vertrouwen toe naar Fed Cup-ontmoeting, één speelster moet wel bijkomende testen ondergaan

Elise Mertens, Greet Minnen, Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure: dat zijn de speelsters die het vrijdag en zaterdag zullen moeten doen voor België. Minnen is er voor het eerst bij, maar heeft nog wat last aan de voet. Voorts leeft het Belgische kamp wel vol vertrouwen naar de ontmoeting toe.

Greet Minnen was als enige speelster afwezig op de persconferentie. "Ze heeft al een aantal weken en maanden last aan haar linkervoet", licht kapitein Johan Van Herck toe. "Met de medische staf is besloten haar voet toch nog eens te onderzoeken en bijkomende testen in te lassen. Alles lijkt wel oké. Voorts moeten we ons daar niet te veel vragen bij stellen."

Hoe ziet hij de Fed Cup-ontmoeting van deze week? "Het is een voordeel dat we opnieuw in Kortrijk spelen, we kennen het terrein en de omstandigheden. We hebben een heel sterke ploeg. We hebben nog enkele dagen om bepaalde zaken te finetunen, maar zullen op en top klaar zijn."

GEEN GARANTIE OP SUCCES

Van Herck wil Kazakhstan wel niet onderschatten. "Putintseva en Diyas hebben allebei derde ronde gehaald op de Australian Open. Wij geloven in onze kwaliteiten. We hebben meer kwaliteit dan hen, maar dat is geen garantie op succes. Het zal een pittig weekend worden."

VECHTJASSEN

Kirsten Flipkens herinnert zich nog haar laatste duel tegen één van de Kazachse meisjes. "Ik speelde tegen Putintseva in Miami. Dat was een heel goede wedstrijd. Die had ik moeten/kunnen winnen. Ik stond 5-3 voor in de derde set. Die Kazachse speelsters zijn vechtjassen, die blijven gaan voor elke bal. Maar wij hebben veel verschillende speltypes in onze rangen."

Elise Mertens treedt haar bij. "Het is een tegenstander die het ons moeilijk kan maken, maar ik heb vertrouwen in onze ploeg, we hebben inderdaad verschillende stijlen. We moeten dus wel in staat zijn om ons aan hun spel te kunnen aanpassen."