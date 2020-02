Australian Open-winnares Sofia Kenin stormt de WTA top 10 binnen, Elise Mertens zakt twee plaatsen

Afgelopen zondag kreeg de Australian Open met de jonge Sofia Kenin en de Spaanse Garbine Muguruza een onuitgegeven finale. Kenin trok uiteindelijk aan het langste eind en won zo haar eerste grandslam.

Dat levert haar uiteraard ook heel wat winst op in de WTA-ranking. Voor het toernooi stond Kenin 15e, nu is ze gestegen naar de 7e plaats. Verder is ook winst voor Simona Halep ten koste van Karolina Pliskova, de Roemeense staat nu tweede. Naomi Osaka -de winnares van de Australian Open in 2019- is dan weer van de vierde naar de tiende plaats gezakt.

Verder is er niet zo goed nieuws voor Elise Mertens. Hoewel ze het lang niet onaardig deed in Melbourne is ze gezakt naar de 19e plaats in de ranking. Alison Van Uytvanck blijft 47e staan, Kirsten Flipkens staat op plek 81 en Greet Minnen is naar de 104e plaats gestegen.