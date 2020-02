Ysaline Bonaventure trekt met titel naar de Fed Cup

Ysaline Bonaventure is één van de speelsters die België zal vertegenwoordigen tijdens de Fed Cup-ontmoeting van komend weekend tegen Kazakhstan. In de aanloop daarnaartoe heeft Bonaventure alvast nog een extra dosis vertrouwen opgedaan.

Bonaventure was immers actief op het ITF-toernooi van Andrezieux. Daarin kwam ze uit tegen de Nederlandse Arantxa Rus. Beide dames gaven mekaar in de eerste zes spelletjes geen duimbreed toe. Nadien kon Bonaventure toch een kloofje slaan.

GEEN BREAKS IN SET TWEE

Op de service van haar opponente liet ze wel nog vier setballen liggen. In het volgende game was het bij setpunt zeven dan toch raak. In de tweede sets waren de twee speelsters sterk op de eigen opslag en viel er geen enkele break te noteren. Bonaventure stak de titel op zak in de tiebreak: het werd 6-4 en 7-6 (7/3).

Een opsteker dus met het oog op haar aantreden in de Fed Cup. Ook Elise Mertens, Kirsten Flipkens en Greet Minnen zijn geselecteerd voor België. Kim Clijsters dook ook al op training op als sparringpartner voor de eerder vermelde dames.