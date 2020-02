Mestach bespreekt finales uit Melbourne: "Niet iedereen zoals Serena of Halep" en "Ik gun het de jonge garde"

De eerste Grand Slam van het seizoen is achter de rug. Bij de dames kregen we alweer een nieuwe kampioene terwijl bij de mannen toch weer één van de Grote Drie het haalde. Ex-speelster An-Sophie Mestach fileert de gebeurtenissen in beide finales.

Ondanks een set achterstand was Kenin in de damesfinale niet onder de indruk. "Kenin is niet echt het type om een match zomaar te laten lopen. Die gaat blijven vechten en zal nog liever doodvallen dan dat ze erbij neerviel. Het is ook haar speelstijl om heel vast te zijn."

Ook Muguruza kwam met haar plek in de finale plots weer aan de oppervlakte na twee magere jaren. "Het moet niet leuk en evident zijn om altijd commentaar te krijgen. Op den duur is het nooit goed genoeg. Niet iedereen is zoals Serena of een Halep. Je moet ook om leren gaan met die druk. Als je een Grand Slam gewonnnen hebt, ligt de lat hoog. Ze stond nog altijd in de top veertig, dat is mijn insziens niet dramatisch."

Bij de mannen slaagde de jonge garde er opnieuw net niet in om de troon van de gevestigde waarden in te nemen. "Ze kunnen hen wel kloppen op de Masters, Indian Wells en Miami. Maar op een Grand Slam is het twee weken aan een stuk spelen naar drie gewonnen sets en is er meer druk. Het is de ervaring die dan de bovenhand neemt."

Het is nog wachten op een Slam die eens niet door één van de Grote 3 gewonnen wordt. "De vraag is wanneer die wissel van de macht er komt. Ik gun het de jonge garde enorm. Mentaal is het wel een voordeel als je daar al zoveel keer gestaan hebt tegenover als het je eerste finale is. Thiem had een grandslamzege echt wel verdiend. Anderzijds respect voor Novak, acht keer de Australian Open winnen, da's echt top."