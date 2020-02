Nieuwe grandslamkampioene krijgt felicitaties van Clijsters en duidt sleutelmoment aan: "Vijf beste shots van mijn leven"

Het damestennis is opnieuw een kampioene rijker. De winnares van de Australian Open luistert naar de naam Sofia Kenin, 21 jaar en een talent uit Amerika. Ze haalde na de finale één moment aan waarop het wel erg prangend werd, maar ze hield haar hoofd koel.

Uiteraard was de vreugde bij Kenin immens na het behalen van haar eerste grandslamtitel. "Ik wil het publiek bedanken. De voorbije twee weken zijn de beste weken van mijn carrière geweest. Ik hou van jullie met heel mijn hart", maakte ze zich alvast nog wat populairder in Australië.

"I would like to thank the crowd. These past two weeks have been the best two weeks of my life. I love you guys from the bottom of my heart."



You earned many new fans down under, @SofiaKenin!#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/dDL9somo0O — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

Toen Muguruza bij 2-2 in de derde set 0-40 voor kwam, zag het er nochtans even benard uit voor Kenin. "Ik wist dat ik met de vijf beste shots van mijn leven moest uitpakken. Het heeft me de zege op een Grand Slam opgeleverd. Ik moest moedig zijn om het tegen een tweevoudig grandslamwinnares op te nemen. Alle respect voor haar.

Sofia Kenin on that 2-2, 0-40 game: "I had to be brave playing a two-time Grand Slam champion. All respect to her.



"I knew I needed to come up with the best shot, five best shots of my life. I mean, let's go (smiling). It got me to win a Grand Slam." #AusOpen pic.twitter.com/NQ0LI5lXqM — WTA Insider (@WTA_insider) February 1, 2020

Vanuit de hele wereld mag deze nieuwe ster aan het tennisfirmament natuurlijk felicitaties ontvangen, ook van Kim Clijsters. "Proficiat met je eerste grandslamtitel. Je hebt laten zien wat mogelijk is met focus, hard werken en doorzettingsvermogen".