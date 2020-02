Kenin klopt Muguruza en kroont zich tot jongste koningin van Australië sinds Sharapova in 2008

Sofia Kenin heeft zaterdag haar allereerste Grand Slam gewonnen. De 21-jarige Amerikaanse haalde het in drie sets van Garbiñe Muguruza.

De Spaanse liep in set één al snel uit naar 3-1 en gaf die break niet meer weg: 6-4. Kenin liet zich niet van de wijs brengen en herpakte zich. Set twee en drie won ze met droge 6-2-cijfers.

Kenin was nog nooit verder geraakt dan de vierde ronde op een Grand Slam, maar triomfeerde nu dus in Melbourne. Ze is er de jongste winnares sinds Maria Sharapova in 2008. Door haar overwinning stijgt ze op de WTA-ranking van plek vijftien naar zeven.