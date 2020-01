Gemiste setpunten in derde set breken Zverev zuur op: Thiem speelt finale van Australian Open tegen Djokovic

Dominic Thiem neemt het in de finale van de Australian Open op tegen Novak Djokovic. De Oostenrijker was in vier sets te sterk voor Alexander Zverev.

De Duitser begon nochtans het beste aan de partij. Bij 3-3 ging hij door de opslag van Thiem en stoomde hij door tot 3-6.

Het grote verschil in set één was de opslag: bij de Duitser draaide die enorm goed, Thiem sloeg amper de helft van zijn eerste services in.

In set twee nam Thiem meteen het heft in handen. Hij liep al snel uit tot 3-1 en gaf die voorsprong niet meer uit handen: 6-4, 1-1 in sets.

De sleutel lag in set drie. Thiem kwam opnieuw 3-1 voor, maar Zverev vocht terug tot 4-5. Hij kreeg zelfs twee setpunten, maar Thiem haalde er uiteindelijk toch een tiebreak uit. Daarin haalde de Oostenrijker het met 7-3.

Geen breaks en dus een nieuwe tiebreak in set vier. Daarin was Thiem opnieuw de beste: 7-4. Thiem dus naar de finale van de Australian Open. Daarin wacht zondag titelverdediger Djokovic.