Wie haalt de finale van de Australian Open in ultieme clash: Novak Djokovic of Roger Federer?

De clash van de Australian Open is ongetwijfeld die tussen Novak Djokovic en Roger Federer. De twee behoren samen met de Spanjaard Rafael Nadal tot de beste spelers die ooit op een tennis court hebben gestaan.

Rafael Nadal zal niet in de finale te zien zijn want de nummer 1 van de wereld werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Dominic Thiem. Roger Federer (ATP-3) en Novak Djokovic (ATP-2) staan wel in de halve finale en nemen het nu tegen elkaar op.

De favoriet is Novak Djokovic. Na vlotte zeges tegen spelers als Diego Schwartzman en Milos Raonic staat hij met het nodige vertrouwen in de halve finale. Roger Federer ontpopte zich steeds meer tot een ware ontsnappingskoning na geweldige comebacks tegen John Millman en Tennys Sandgren. De laatste confrontatie werd wel gewonnen door Federer in de Masters met 6-4 en 6-3. Djoko versloeg Federer dan weer in de Wimbledon-finale van 2019 na een fenomenale strijd. De Serviër verloor al sinds 2012 in Wimbledon niet meer van Federer in een grandslam.