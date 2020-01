Thiem speelt halve finale op AO tegen 'goede vriend' Zverev: "Ik kan niet wachten tot vrijdag"

“We zijn heel goede vrienden”, vertelde Thiem na de wedstrijd tegen Nadal. “Ik ben blij dat hij zijn eerste halve finale op een Grand Slam heeft gehaald, maar natuurlijk gaan we elkaar geen cadeaus geven vrijdag.”

“We speelden al twee keer tegen elkaar op Roland Garros, dus we weten wel wat het is om elkaar te bekampen op een Grand Slam. De sfeer zal alleszins geweldig zijn. Ik kan niet wachten tot vrijdag.”

Ready to go again!@ThiemDomi talks about his upcoming semi-final with @AlexZverev. #AusOpenpic.twitter.com/z1CRiIbmBv