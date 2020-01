Sterke Garbine Muguruza houdt Simona Halep uit de finale na een felbevochten wedstrijd

De Australian Open kent haar twee finalistes. Nadat de verrassende Sofia Kenin thuisspeelster Ashleigh Barty wist uit te schakelen kwamen ook Garbine Muguruza en Simona Halep nog in actie.

Simona Halep (WTA-3) was bezig aan een sterk toernooi en schakelde onder meer Elise Mertens uit in de vierde ronde. Garbine Muguruza (WTA-32) haalde nog nooit de halve finale van de Australian Open en na een minder 2019 lijkt ze helemaal terug op haar allerbeste niveau. De voormalige winnares van Roland Garros en Wimbledon schakelde sterke speelsters als Svitolina, Bertens en Pavlyuchenkova uit.

In de eerste set was het ongemeen spannend. In de tiebreak leken beide speelsters het niet af te willen maken want voor beiden waren er setpunten genoeg. Uiteindelijk lukte het Muguruza om met 8-10 de klus te klaren. Een stevige opdoffer voor Halep, maar de Roemeense krabbelde recht en had snel een break te pakken in de tweede set. Muguruza bleef echter toch (licht) de bovenliggende partij en in het slot ging ze op en over Halep van 5-4 naar 5-7. Op zaterdag neemt ze het in de finale op tegen de Amerikaanse Sofia Kenin.