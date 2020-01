Sofia Kenin zorgt voor een stevige verrassing en staat na het uitschakelen van Ashleigh Barty in de finale

Niet favoriete en thuisspeelster Ashleigh Barty zal dit weekend de finale spelen op de Australian Open, maar wel de jonge Amerikaanse Sofia Kenin. Het is voor Kenin de allereerste keer dat ze in de finale van een grandslam staat.

De pas 21-jarige Sofia Kenin (WTA-15) is bezig aan een fantastische Australian Open. Ze schakelde eerder al speelsters als Shuai Zhang, Coco Gauff en Ons Jabeur uit en nam het nu op tegen 's werelds nummer 1 Ashleigh Barty. De eerste set duurde een uur en was van een bijzonder hoogstaand niveau. Bij 6-6 kregen we een tiebreak te zien en daarin kon het alle kanten op. Barty had eventjes een 6-4 voorsprong beet, maar de Australische kon haar setpunt niet verzilveren waardoor Kenin er met 6-8 mee ging lopen.

In de slotset toonde Kenin bijzonder veel weerbaarheid. Al vroeg ging Barty door haar opslag, maar de set opgeven zat er zeker niet in. Wanneer Barty de set kon uitserveren knokte Kenin zich terug en bij 5-6 ging ze nogmaals door het opslagspel van de Australische: 5-7. Een onverwachte prestatie van de Amerikaanse die het in de finale opneemt tegen Simona Halep (WTA-3) of Garbine Muguruza (WTA-32).