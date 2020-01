Kimmer Coppejans haalt de kwartfinales in Burnie niet ondanks sterke eerste set

Kimmer Coppejans heeft zich niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van het Challenger-toernooi in Burnie. In drie sets ging hij onderuit tegen Mohamed Safwat.

Kimmer Coppejans (ATP-158) begon goed in Burnie met een zege tegen thuisspeler Harry Bourchier. In de tweede ronde nam hij het vervolgens op tegen de ervaren Egyptenaar Mohamed Safwat (ATP-173). Coppejans begon goed aan de partij en had snel een 3-6 beet in de eerste set, maar nadien nam Safwat toch over. De Egyptenaar haalde set twee en set drie binnen met 6-3 en 6-4.

Het Australische toernooi in het enkelspel zit er dus op voor Kimmer Coppejans die wel nog in actie komt in het dubbelspel samen met Sergio Martos Gornes. Hij neemt het op tegen het duo Luca Margaroli en Andrea Vavassori.