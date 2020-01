Djokovic: "Respect voor Federer omdat hij het ondanks zijn blessure toch probeerde" en "Rafa en Roger hebben van mij een betere speler gemaakt"

Novak Djokovic plaatste zich donderdag zonder al te veel problemen voor de finale van de Australian Open. Hij was in drie sets te sterk voor Roger Federer.

“Alle respect voor Roger, omdat hij het vandaag toch probeerde”, aldus de Serviër. “Het was duidelijk dat hij geblesseerd was. Daardoor kwam hij niet eens in de buurt van zijn beste niveau.”

Nochtans liep de Zwitser in de eerste set uit tot 5-2. “Ik begon met een verkeerde ingesteldheid aan deze wedstrijd. Ik was meer bezig met hem -hoe hij speelde en bewoog- dan met mezelf. Ik moest mij herpakken. Mentaal was de winst in die eerste set enorm belangrijk."

De wedstrijd van donderdag was niet echt spannend, maar beide heren vochten in het verleden al heel wat heroïsche veldslagen uit. “Federer en Rafael Nadal zijn altijd mijn grootste rivalen geweest. Na mijn eerste overwinning hier in 2008 heb ik drie vreselijk lastige jaren gekend.”

“In elke grote wedstrijd moest ik het onderspit delven tegen één van hen. Het heeft mij heel veel werkkracht gekost om beter te worden en hen te kunnen kloppen. Zij hebben van mij een betere speler gemaakt.”

