Djokovic klopt Federer en plaatst zich in drie sets voor de finale van de Australian Open

Novak Djokovic heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Serviër was in drie sets te sterk voor Roger Federer.

Federer liep nochtans 5-2 uit in de eerste set, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen na een tiebreak. De Zwitserse veer leek gebroken en Djokovic haalde het nadien relatief eenvoudig met 6-4 en 6-3.

RF kroop in Melbourne een paar keer door het oog van de naald, maar wat liesproblemen en een sterke Djokovic lieten geen nieuwe Houdini-act toe.

Djokovic neemt het in de finale op tegen Alexander Zverev of Dominic Thiem. Die nemen het vrijdag pas tegen elkaar op. Djokovic is de titelverdediger op de Australian Open.