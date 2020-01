Bonaventure begint goed aan ITF-toernooi in Frankrijk en staat meteen in de achtste finales

Ysaline Bonaventure is in het ITF-toernooi in het Franse Andrézieux-Bouthéon (hardcourt) uitstekend begonnen. De Belgische plaatst zich zo voor de tweede ronde.

Ysaline Bonaventure (WTA-115) kwam enkele weken geleden nog in actie in de voorrondes van de Australian Open. In de tweede voorronde zat haar avontuur erop tegen de Italiaanse Martina Trevisan. Bonaventure richt zich nu op het ITF-toernooi in Andrézieux-Bouthéon.

In de eerste ronde nam ze het op tegen Manon Arcangioli (WTA-615). In een vrij merkwaardige wedstrijd pakte Bonaventure al snel de eerste set met 1-6, maar de tweede gaf ze met 6-0 cadeau aan de Française. In de laatste set toonde Bonaventure opnieuw haar kunnen en die haalde ze met 3-6 binnen. In de tweede ronde neemt ze het op tegen Gaelle Desperrier (WTA-1049).