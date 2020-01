ATP Ranking: Djokovic moet AO winnen om opnieuw nummer één te worden, Federer en Thiem naderen eerste twee en Goffin opnieuw in de top tien

Nu de Australian Open op zijn einde loopt, worden stilaan ook de gevolgen voor de ATP-ranking duidelijk. Thiem, Zverev en Federer mogen zich in de handen wrijven, Goffin betreedt opnieuw de top tien en Tsitsipas is de grote verliezer.

Rafael Nadal haalde vorig jaar de finale in Melbourne, maar moest nu al in de kwartfinale afdruipen. Dat kost hem 840 van zijn ruim 10.000 punten. Toch is de kans reëel dat de Spanjaard op nummer één blijft staan. Enkel als titelverdediger Djokovic opnieuw het toernooi wint, wipt de Serviër naar de eerste plek.

Roger Federer strandde vorig jaar in de vierde ronde, maar staat dit jaar na het betere ontsnappingswerk in de halve finale. Hij wint al minstens 540 punten en komt al zeker opnieuw boven de 7.000 punten uit. Als hij Djokovic uit de finale houdt en die zelf ook wint, komt RF opnieuw op amper 1.000 punten van de nummer één positie.

Voor nummer vier Medvedev was deze AO op vlak van punten een nuloperatie. Hij ziet al zeker Thiem over zich heen gaan. De Oostenrijker moest vorig jaar opgeven in de tweede ronde en doet hier nu dus een gouden zaak.

Ook Zverev doet zaakjes na zijn vierde ronde van vorig jaar. Hij krijgt nu de top vijf in zicht. ‘

Onze’ Goffin evenaarde zijn derde ronde van vorig jaar en wipt door het puntenverlies van Bautista Agut van plek elf naar tien.

Om zijn beste positie ooit (zevende in november ’17) te evenaren of te verbeteren, heeft hij echter eens een echte uitschieter nodig op een Grand Slam. Goffin geraakte nog nooit verder dan een kwartfinale op een Grand Slam.