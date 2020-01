🎥 Prachtige beelden: Kim Clijsters gaf Australian Open-finaliste Sofia Kenin in 2005 een rondleiding achter de schermen

Donderdagnamiddag bracht de WTA opvallende beelden naar buiten van Kim Clijsters en Australian Open-finaliste Sofia Kenin. Clijsters gaf de jonge Amerikaanse namelijk ooit een rondleiding op een tennistoernooi in 2005.

Kim Clijsters keert in 2020 terug op het tennis court, maar de Limburgse draait uiteraard al een hele tijd mee. In 2005 besloot ze om de amper 6-jarige Sofia Kenin een blik achter de schermen te gunnen van een toptoernooi in het tennis. Ze maakte kennis met Andy Roddick en kon mee gaan kijken op het center court.