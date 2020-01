🎥 Federer: "Wist op voorhand dat ik eigenlijk kansloos was, maar kan nog altijd Grand Slams winnen"

Door een liesblessure kon Roger Federer niet voluit gaan in de halve finale van de Australian Open tegen Novak Djokovic. Achteraf toonde hij zich erg strijdvaardig.

“Eigenlijk was het vreselijk. Ik wist dat ik door die blessure maar drie procent kans had om te winnen vandaag. Maar toch ga je er vol voor: je weet natuurlijk maar nooit. Maar als je dan merkt dat het niet gaat lukken, is dat erg lastig.”

“Over het algemeen ben ik tevreden over mijn toernooi. Ik speelde best goed, al weet ik dat ik beter kan. Zonder voorbereidingstoernooi was deze halve finale een goed resultaat.”

Federer wordt er natuurlijk niet jonger op. Toch droomt hij nog van een 21e Grand Slam. “Natuurlijk kan ik nog Grand Slams winnen. Als ik daar niet meer in zou geloven, kan ik er net zo goed mee ophouden.”