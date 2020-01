Roger Federer krijgt boete voor atypisch moment

Roger Federer staat bekend voor de man die steeds het hoofd weet koel te houden. Maar dat is toch niet altijd het geval. Tijdens zijn wedstrijd tegen de Amerikaan Sandgren kwam er behoorlijk wat gevloek aan te pas. Daar krijgt de Zwitser nu een boete voor.

Federer was op een gegeven moment niet tevreden over een beslissing van een lijnrechter en ging verhaal halenn bij de vrouw in kwestie. De Zwitser vloekte hierbij in verschillende talen, maar blijkbaar had de lijnrechter het dus wel degelijk begrepen.

Hierop kreeg Federer een waarschuwing, waarop hij de dialoog aanging met umpire Marijana Veljovic. Die laatste kreeg achteraf overigens veel lof over hoe ze de situatie had aangepakt. Federer moet nu 3000 euro boete betalen wegens zijn gedrag in deze wedstrijd.