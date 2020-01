Poll: Halep, Muguruza, Barty en Kenin kunnen hun eerste Australian Open winnen: wie haalt het volgens u?

De vier halvefinalisten zijn bekend op de Australian Open. Dinsdagnacht (Belgische tijd) schaarden Garbine Muguruza en Simona Halep zich bij de laatste vier. Wie denkt u dat dit weekend de trofee in de lucht mag steken.

Als we iemand de rol van underdog mogen toeschuiven, dan is het wel aan de Amerikaanse nummer 15 van de wereld. Kenin speelt haar eerste halve finale ooit op een grand slam en moet het daarin opnemen tegen nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty.

Haar rol als nummer 1 is niet de enige reden waarom ze favoriete is om door te stoten naar de finale. Barty speelt ook voor eigen volk. Daar kan ze straks veel moed en steun uit putten. Ook zij geraakte nooit verder dan de halve finale. Nu krijgt ze een uitgelezen mogelijkheid.

Garbina Muguruza

Drie jaar na haar laatste eindzege op een grand slam wil de Spaanse voormalige nummer 1 een nieuwe titel op zak steken. De Australian Open staat overigens nog niet op haar palmares. Wimbledon (2017) en Roland Garros (2016) al wel.

Maar dan zal Muguruza eerst voorbij ouderdomsdeken Simona Halep moeten geraken. Nu ja, ouderdomsdeken. Met haar 28 lentes is ze de oudste van de vier halvefinalisten. Twee jaar geleden stond ze in Melbourne in de finale. Kan ze dat kunststukje dit jaar herhalen?