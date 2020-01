Joran Vliegen strandt na twee knappe zeges in kwartfinales in gemengd dubbel

Na deelname aan de ATP Cup in Madrid en het toernooi in Auckland was de Australian Open de volgende uitdaging voor Joran Vliegen. Niet alleen in het dubbel heren aan de zijde van Sander Gillé, maar ook in het dubbel gemengd samen met Saisai Zheng.

Vliegen boekte met de Chinese twee erg knappe overwinningen: eerst gingen Cabal en Venus Williams voor de bijl. In een volgende ronde moest ook het duo Skupski/Hsieh, het achtste reekshoofd, eraan geloven. Het leverde Vliegen en Zhang een ticket voor de kwartfinales op. Dat is echter ook wel hun eindstation geworden. De Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Brit Jamie Murray bleken te sterk. Bij 2-2 in de eerste set zagen Vliegen en Zheng hun tegenstanders afstand nemen. Ook in de tweede set moest het Belgisch/Chinese duo snel achtervolgen. BESLISSEND PUNT Bij 5-4 kwam het dan aan op het beslissende punt. Door dat binnen te halen, plaatsten Mattek-Sands en Murray zich voor de halve finales. Het werd 6-3 en 6-4.