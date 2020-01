Halep raast na zege tegen Mertens door, andere grandslamkampioene voor het eerst bij laatste vier in Melbourne

De halve finales zijn bekend in het dames enkelspel op de Australian Open. Barty en Kenin waren al zeker van hun plek bij de laatste vier en zullen het tegen mekaar opnemen. De andere halve finale gaat tussen Simona Halep en Garbiñe Muguruza.

In de vorige ronde had Elise Mertens aardig wat weerwerk geboden tegen Simona Halep, die het weliswaar haalde in twee sets. Dat dit toch een verdienstelijke prestatie was van de Belgische bleek eens te meer in de kwartfinale van Halep. De Roemeense liet Anett Kontaveit immers geen schijn van kans: met tweemaal 6-1 werd de Estse huiswaarts gestuurd.

Muguruza moest er harder voor werken tegen de Russische Pavlyuchenkova. Bij 5-5 in de eerste set en 2-2 in de tweede kon de Spaanse wel telkens een kloofje slaan en dat bleek voldoende om de kwalificatie veilig te stellen. Het werd 7-5 en 6-3.

PRIMEUR VOOR MUGURUZA

Halep en Muguruza komen nu tegen elkaar uit in de halve finales. Muguruza kende na winst op Roland Garros in 2016 en op Wimbledon in 2017 een paar mindere jaren en zit nu voor het eerst in haar carrière bij de laatste vier i n Melbourne.