David Goffin voor het eerst sinds lang opnieuw in de top 10

David Goffin zal binnenkort opnieuw in de top 10 staan. Hij ging er uit in de derde ronde van de Australian Open, maar omdat hij vorig jaar in dezelfde ronde werd uitgeschakeld, verliest hij geen punten.

Wie wel punten verliest, is Roberto Bautista. De Spanjaard staat negende, maar omdat hij dit jaar werd uitgeschakeld in de derde ronde van de Australian Open zakt hij een paar plaatsen. Volgens Sporza haalde hij vorig jaar namelijk de kwartfinales. David Goffin profiteert daar dus van om in de top 10 te komen. het is al geleden van 2018 dat hij nog eens in de top 10 stond. Hij had dit jaar last van een blessure op de Australian Open en hij ging er in de derde ronde uit tegen de Rus Andrej Roeblev