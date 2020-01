Bemelmans maakt na toernooizege kennis met zure nederlaag in Quimper

Enkele dagen geleden was er nog een grote opsteker voor Ruben Bemelmans toen hij het ITF-toernooi in het Duitse Nussloch wist te winnen. Deze week wilde hij het weer een niveautje hoger proberen, maar dat liep minder van een leien dakje.

In de schaduw van de Australian Open tracht Bemelmans zijn eigen carrière als enkelspeler opnieuw op de rails te zetten. Die zege in Nussloch was zeker een goede eerste stap. Op de challenger in Quimper was de Fransman Manuel Guinard zijn eerste tegenstander.

Het wedstrijdbegin was helemaal voor Bemelmans. Onze landgenoot leidde met 1-4, maar zag Guinard langszij komen en een tiebreak forceren. Daarin kwam Bemelmans 0-4 voor. Toch was het zijn tegenstrever die de set alsnog binnenhaalde.

SETPUNT NIET VERZILVERD

Enigszins hetzelfde scenario in de tweede set: ondanks met 1-4 voor te staan en bij 4-5 zelfs een setpunt te hebben, moest Bemelmans in de tiebreak het onderspit delven. Guinard haalde het met 7-6 (8/6) en 7-6 (7/3). Bemelmans komt wel nog in actie in het dubbelspel.