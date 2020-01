🎥 Nadal na thriller tegen Thiem: "Ik verloor van een geweldige speler"

Rafael Nadal verloor woensdag na vier sets van Dominic Thiem. De Spanjaard bleef vechten, maar drie verloren tiebreaks nekten hem. Het zat 'm dus in de details.

Nadal besefte achteraf dat de wedstrijd anders had kunnen lopen. “In set één krijg ik een setpunt bij 5-3. Als ik dat punt had gewonnen was de wedstrijd misschien anders gelopen. Maar Thiem was dominant. Hij speelde geweldig en met enorm veel energie. Ik kan hem enkel feliciteren.”

Nadal stond in de vierde set met zijn rug tegen de muur, maar bleef vechten als een leeuw. “Ik vertikte het om op te geven. Ik vond dat ik best goed speelde vandaag. Maar ik verloor van een geweldige speler.”