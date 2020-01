🎥 Nadal gaat strijdend ten onder tegen fantastische Thiem op Australian Open

Rafael Nadal is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van de Australian Open. De Spanjaard moest in vier sets zijn meerdere erkenning in Dominic Thiem.

Thiem won set één en twee na een tiebreak, maar in set drie knokte Rafa terug: 6-4.

In set vier leek Nadal een kat met zeven levens. Hij werd al snel gebroken en Thiem kon bij 4-5 de wedstrijd uitserveren, maar net dan sloeg Nadal toe. Hij stoomde door naar 6-5, Thiem maakte opnieuw gelijk: tiebreak.

Daarin kwam Tiem 2-5 en 4-6 voor, maar werkte Nadal twee matchpoints weg. Uiteindelijk haalde Thiem het toch: 6-8.

De Oostenrijker neemt het nu op tegen Alexander Zverev. De Duitser was in zijn kwartfinale eveneens in vier sets te sterk voor Stan Wawrinka. Hij verloor de eerste nog met 6-1, maar walste dan over de Zwitser.