Voormalige top 10 speelster Ekaterina Makarova zet na 16 jaar een punt achter haar tenniscarrière

De Russin Ekaterina Makarova heeft op haar 31ste besloten om een punt te zetten achter haar actieve carrière. Na enkele sterke jaren was ze intussen volledig weggezakt op de WTA-ranking.

Na bijna een jaar niet meer gespeeld te hebben, heeft de Russin Ekaterina Makarova besloten om een punt te zetten achter haar tenniscarrière. Via Instagram kwam ze nog met een boodschap: "Ik wil iedereen bedanken die samen met mij dit avontuur aangegaan is. Ik ben erg blij met wat ik bereikt heb, maar nu is het de moment om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen."

Makarova kende een succesvolle carrière en bereikte in het enkelspel in april 2015 de 8ste plaats op de WTA-ranking. Ze stond ook in de halve finale van de Australian Open (2015) en de US Open (2014) en de kwartfinale op Wimbledon (2014). In het dubbelspel was ze nog succesvoller en samen met Jelena Vesnina stond ze een tijdje eerste op de ranking en won ze Roland Garros, Wimbledon en de US Open.