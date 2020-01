Novak Djokovic ziet coach Goran Ivanisevic opgenomen worden in de 'Tennis Hall of Fame'

De Kroaat Goran Ivanisevic is op dinsdag opgenomen in de 'Tennis Hall of Fame'. Hij is momenteel de coach van Novak Djokovic op de Australian Open.

Ivanisevic kende een atypische loopbaan. De Kroaat was een absolute topper op de verschillende grastoernooien, maar leek toch in zijn carrière nooit Wimbledon te gaan winnen. Tot hij in 2001 met een wildcard als nummer 125 van de wereld toch nog eens mocht deelnemen. Ivanisevic verraste vriend en vijand en won het toernooi alsnog. Hij was vooral bekend omwille van zijn sterke service en serve-volley.

Verder bereikte hij in zijn carrière ook de nummer twee op de ATP-ranking en haalde hij onder meer de halve finale van de US Open in 1996. Na zijn carrière ging hij dus aan de slag als hoofdcoach van Novak Djokovic.