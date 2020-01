McEnroe en Navratilova protesteren tegen Margaret Court en willen stadion nieuwe naam geven

Margaret Court liet eerder al weten dat ze omwille van haar religieuze achtergrond zich afzet tegen het homohuwelijk en transgenders. Court is recordhouder met 24 grandslamtitels en vijftig jaar geleden veroverde ze liefst alle grandslams op één jaar tijd.

Nadat Navratilova en McEnroe een wedstrijd in het gemengde dubbelspel voor senioren afwerkten, kwamen ze met een spanddoek de baan op. Daarop viel 'Evonne Goolagong Arena' te lezen, een boodschap dat ze liever de naam van het stadion zien veranderen. Goolagong won in haar carrière zeven grandslams en is populairder bij het grote publiek. Navratilova wilde nog een woordje uitleg geven, maar de microfoon werd meteen afgesloten.

De Australian Open kwam nog met een korte reactie over het voorval: "Uiteraard zijn wij voor diversiteit en iedereen mag zijn mening uiten, maar iedereen moet bepaalde regels en protocollen respecteren."

