Kimmer Coppejans begint goed aan het Challenger-toernooi in Burnie in het dubbelspel met vlotte zege

Na de uitschakeling in de laatste kwalificatieronde van de Australian Open is Kimmer Coppejans opnieuw van start gegaan. In het Challenger-toernooi in het Australische Burnie is hij goed van start gegaan.

In het dubbelspel komt Coppejans samen met de Spanjaard Sergio Martos Gornes in actie. Coppejans nam het daarin op tegen het duo Liam Broady/Jay Clarke. Het Belgisch/Spaanse duo was duidelijk een maatje te groot en won na een uurtje tennis met 6-4 en 6-4. Coppejans (ATP-158) komt op woensdag ook nog in actie in het enkelspel en speelt dan tegen thuisspeler Harry Bourchier (ATP-282).