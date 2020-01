Elise Mertens en Aryna Sabalenka halen de halve finales op de Australian Open niet, Taiwanese zussen te sterk

De Australian Open zit er nu helemaal op voor Elise Mertens. Samen met haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka ging ze eruit in de kwartfinales van het dubbelspel in Melbourne.

Nadat Mertens en Sabalenka in 2019 nog samen de US Open wisten te winnen, begonnen ze als derde reekshoofd op de Australian Open. De opslag van het duo was niet goed genoeg en in twee sets wisten Taiwanese zussen Chan Hao-Ching en Latisha Chan met 7-6 (9/7) en 6-2 de klus te klaren.

In de eerste set ging het bijzonder gelijk op en hadden Mertens en Sabalenka de kansen om de set naar zich toe te trekken. In de tweede leek de veer wat gebroken en stoomden de Taiwanese zussen door naar de zege.