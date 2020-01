Ashleigh Barty bevestigt favorietenstatus en stuurt Petra Kvitova na anderhalf uur tennis huiswaarts

Ashleigh Barty heeft zich in Melbourne geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De thuisspeelster was te sterk voor de Tsjechische Petra Kvitova.

De topper bij de dames was die tussen Ashleigh Barty (WTA-1) en Petra Kvitova (WTA-8). De speelsters speelden eerder zeven keer tegen elkaar en daarin was Kvitova vier keer de beste. De wedstrijd begon in een lange eerste set erg gelijkopgaand. Beide speelster verloren één keer hun eigen service, maar hadden die meteen terug. In de tiebreak greep Barty bij 6-6 meteen haar kans en maakte de klus met 8-6 af.

In de tweede set kwam de Australische helemaal onder stoom en Kvitova kon daar weinig tegen doen. Barty ging meteen door naar een 4-0 voorsprong, de Tsjechische keerde nog even terug tot 4-2. Maar het kalf was al verdronken: 6-2. In de halve finale neemt Barty het op tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-15) die enkele uren eerder met 6-4 en 6-4 afrekende met de Tunesische Ons Jabeur (WTA-78).