Supertiebreaks zorgden al voor spektakel in Melbourne: "Weer klasse van Federer" en "Beetje een loterij"

Bij de hoogtepunten op de Australian Open tot dusver behoren zeker twee marathonpartijen bij de mannen. Een supertiebreak, op deze Grand Slam ingevoerd vanaf vorig jaar, verhinderde zelfs dat die wedstrijden nog langer duurden. En het zorgde ook voor spektakel.

Kyrgios-Khachanov was één van die wedstrijden die het publiek deed kirren van de pret. "Dat was wel een thriller, dat was entertainment", vond onze analiste An-Sophie Mestach na het bekijken van dat duel. "Kyrgios is een speciale kerel, maar wel een ongelooflijk goeie speler."

Daarnaast was ook Federer-Millman een beklijvende vijfsetter. "Als je 4-8 achter staat en het dan nog met 10-8 kunt halen, dat is wel weer klasse van Federer. Zulke mannen hebben jaren en jaren ervaring en kunnen het dan op basis daarvan dan nog telkens weer halen."

De supertiebreaks lijken dus wel een meerwaarde te kunnen bieden. "Ik heb er niet echt een mening over. Als je vijf uur op het terrein staat en je twee dagen later opnieuw aan de bak moet, dan is dat niet evident. Ik snap dus wel dat de supertiebreak is ingevoerd. Het is ook wel een beetje een loterij. Soms kan het een anticlimax zijn voor de spelers."

Er moest wel een reglement komen dat het een beetje binnen de perken hield. "Als het zoals in de wedstrijd Isner - Mahut 70-68 wordt, dat gaat er wel over. Elke speler zal er wel zijn mening over hebben. Zolang de spelers niet te veel van hun oren maken, is het goed."