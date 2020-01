Strijdende Mertens eervol onderuit tegen ex-nummer één

Het was volop uitkijken naar die prachtaffiche, toch zeker voor ons, Belgen, in de achtste finales van de Australian Open: Elise Mertens vs Simona Halep. De winst zat er voor Mertens niet in tegen de huidig nummer drie van de wereld, maar ze heeft gevochten voor wat ze waard was.

Na een erg lang en felbevochten game moest Mertens bij haar tweede servicebeurt haar opslag inleveren. De Belgische liet echter het hoofd niet hangen en won bij 3-1 drie spelletjes op rij. Bij 4-4 zou Halep echter een tweede maal kunnen toeslaan. Mertens stribbelde nog tegen, maar de Roemeense verzilverde haar vierde setbal. VECHTLUST MERTENS BEWONDERENSWAARDIG Halep ging door op haar elan: ze trok enkele spannende spelletjes in het begin van set twee naar zich toe. De vechtlust van Mertens was echter buiten categorie: van 4-2 ging het naar 4-4. Een bewonderenswaardige inspanning, maar nadien zou Halep alsnog de kwalificatie veiligstellen. Het werd tweemaal 6-4. Mertens kan alvast het enkeltoernooi met opgeheven hoofd verlaten, want ze speelde één van haar betere matchen tegen een topper. Halep gaat door naar de kwartfinales en is door de vroegtijdige uitschakeling van andere grote namen zeker één van de kandidaten voor de titel in Melbourne.