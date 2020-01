Poll: Grote 3 vs. 5 outsiders - wie wint volgens u de Australian Open?

In de Australian Open dingen nog acht spelers mee naar de eindzege. 'De grote drie' zijn nog van de partij, maar zullen zij het ook tot de finale schoppen? Wij zijn alvast benieuwd wat u denkt.

Dinsdag neemt Federer het op tegen Sandgren en Raonic tegen Djokovic. De winnaars van die duels nemen het tegen elkaar op voor een plaats in de finale. Federer (ATP-3) en Djokovic (ATP-2) zijn favoriet, maar in een kwartfinale sta je niet per toeval. Voor de annalen van de Australian Open zou een klassieke Federer-Djokovic heel mooi staan uiteraard.

In de andere tabelhelft staan Nadal en Thiem tegenover elkaar. De nummer 1 van de wereld heeft de Australian Open 'nog maar' één keer op zijn palmares staan, alle andere grand slams won hij minstens twee keer.

Wawrinka - Zverev is de laatste kwartfinale. De Duitser gaf nog geen set prijs en is op revanche gebrand zijn nederlagen op de ATP Cup.

Wie wint volgens u straks de Australian Open? Wordt het een van de Usual Suspects -Nadal, Federer en Djokovic- of toch een van de outsiders? Stemmen kan in de onderstaande poll!