Ook kwartfinales bij dames bekend: haalbare kaart voor Halep, Muguruza tegen killer van Kerber

Simona Halep bleek een te moeilijke horde voor Elise Mertens om over te geraken. De Roemeense is dan ook niet de eerste de beste. Daarnaast werden er nog twee matchen uit het dames enkelspel afgewerkt. Alle acht plekjes voor de kwartfinales zijn nu verdeeld.

Geen enkele speelster uit de Lage Landen bij de laatste acht, want net als Elise Mertens heeft ook Kiki Bertens het onderspit moeten delven. De Nedederlandse stuitte op Garbiñe Muguruza, bezig aan één van haar beste grandslamtoernooien in lange tijd. De Spaanse won met tweemaal 6-3.

Met Angelique Kerber is er opnieuw een grandslamwinnares gesneuveld. De Duitse kwam in de eerste set nog wel terug van een 2-5-achterstand, maar de Russische Pavlyuchenkova haalde het wel in de volgende tiebreak en duwde nadien door. Het werd 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) en 6-2.

Muguruza en Pavlyuchenkova komen nu tegen mekaar uit. Halep treft Kontaveit, het 28ste reekshoofd en op papier dus een gemakkelijker te omzeilen klip dan Mertens, die het 16de reekshoofd was in Melbourne. De andere kwartfinales lagen al vast. Barty-Kvitova is de clash waar de meesten zullen naar uitkijken. Tenslotte is er ook nog het duel tussen Kenin en Jabeur.