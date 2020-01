Mestach buigt zich over (inter)nationale toppers bij de dames: "Elise goed begonnen" en "Elke Slam onvoorspelbaar"

De eerste week van de Australian Open heeft al heel wat gebracht. Bij de vrouwen zagen we een openbloeiende Greet Minnen en een Elise Mertens die het tot de achtste finales schopte. Voorts vielen er ook veel verrassingen te noteren. Allemaal onderwerpen die An-Sophie Mestach voor ons toelicht.

"Elise Mertens is goed aan het seizoen begonnen", stelt Mestach na diens wedstrijd tegen Simona Halep. In het open veld dat het damestennis momenteel is, liggen er in de toekomst misschien ook wel kansen voor Mertens om nog eens ver door te stoten. "Elise heeft ook al een halve finale gehaald. Elke Grand Slam is onvoorspelbaar. Het is de vorm van de dag die beslist."

KAN MINNEN BEVESTIGEN?

Knap was ook hoe Greet Minnen als kwalificatiespeelster de tweede ronde bereikte. "Ze had in '19 al heel sterk gespeeld in Dubai en heeft ook in Frankrijk veel vertrouwen opgedaan. Ze zal de top 100 binnenkomen. Eens je daar geraakt, moet je proberen te bevestigen. Ze moet op de WTA Tour matchen proberen te winnen tegen de meisjes die daar al langer staan. Dat ze samen met Alison Van Uytvanck traint, is een voordeel."

Gestaag trachten te groeien is wellicht de beste aanpak voor Minnen. "Als ik haar was, zou ik eerst proberen bevestigen en dan zo opbouwen. Dan kun je naar de top 75 mikken en als dat lukt naar de top 50. Het is moeilijk in te schatten hoe ver haar mogelijkheden reiken."

Aan de internationale top was er het afscheid van Caroline Wozniacki, die toen ze nummer 1 van de wereld was veel kritiek slikte, omdat ze nog geen Grand Slam had gewonnen. "Het is gemakkelijk om commentaar te geven. Ze speelde wel al finale van de US Open. Het is ook geen schande om van Clijsters en Serena te verliezen. Uiteindelijk heeft ze de Australian Open gewonnen en kan ze met een goed gevoel stoppen."

ONS JABEUR VERRAST

Haar carrière kwam ten einde tegen Ons Jabeur. "Dat is een heel goeie speelster. Daar denken mensen misschien van dat die pas voorbij de 70ste plaats staat, maar als je ziet tegen wie ze gewonnen heeft, staat die verdiend in de kwartfinales."

Zijn we na de vroege uitschakelingen van bepaalde grote namen op weg naar een verrassing of wint een gevestigde waarde de Australian Open? "Ik ben benieuwd of Barty het kan waarmaken. Halep, Kvitova en Muguruza zitten er ook nog in. Allemaal speelsters die al Grand Slams gewonnen hebben."