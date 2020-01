Mertens tevreden over enkeltoernooi: "Jammer van de loting, want ik had nog verder kunnen geraken"

Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel, maar de Australian Open is nog niet afgelopen voor onze landgenote. In de 1/8 finale werd ze gewipt door Simona Halep. Na de match blikte ze tevreden terug op haar toernooi.

Elise Mertens heeft het Simona Halep toch lastig gemaakt op de Australian Open, maar uiteindelijk moest de Limburgse toch het onderspit delven. "Misschien heb ik te veel fouten gemaakt, want ik denk niet dat ik ooit al tegen een topspeelster verloren heb na het slaan van 36 winners", gaf Mertens bij Sporza aan na de nederlaag in twee sets. Onze landgenote is nu nog actief in het dubbelspel en ondanks de nederlaag heeft ze vertrouwen geput uit haar enkeltoernooi. "Zo moet ik in de toekomst tennissen. Ik heb een goed gevoel overgehouden aan deze tournee. Ik hoop deze lijn door te trekken. Als ik niet zo vroeg op Simona was gebotst had ik nog verder kunnen doorstoten. Maar ja, dat is de loting", besloot de 24-jarige Belgische.