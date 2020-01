🎥 Wait, please! Hilarisch: speelsters negeren umpire en tennissen gewoon verder

Umpire zijn bij een tenniswedstrijd, het is geen gemakkelijke job. Je kan al eens te maken hebben met opvliegende types. Zelfs als dat niet het geval is, is het niet altijd even simpel om de boel onder controle te houden. Ook in wedstrijden tussen de opkomende talenten.

Naast de mannen en de vrouwen zijn op de Australian Open inmiddels ook de beste junioren aan de beurt. Bij de meisjes kwamen de Poolse Baszak en de Tsjechische Fruhvirtova tegen mekaar uit. Bij 3-2 voor Baszak had een ballenmeisje even de tijd nodig om een tennisbal op te rapen en zich weer naar de kant te haasten. De umpire riep dan ook de bekende woorden om: Wait, please. Ondanks dat Baszak dus gevraagd werd om te wachten met serveren, sloeg deze gewoon op. En nog vreemder: Fruhvirtova retourneerde ook gewoon en zo was de rally aan de gang. De umpire herhaalde haar oproep nog tweemaal, tevergeefs. WAIT PLEASE pic.twitter.com/DwJlBAMWlD — Paps (@DatGoneIt77) January 27, 2020 Pas bij haar vierde tussenkomst werd het spel gestopt. Ze maakte dan nog eens duidelijk wat er aan de hand was: "Ik had al 'wait please' gezegd." Wellicht zijn dit niet de speelsters met het beste gehoor. Voor de goede orde: Baszak won de partij met 7-6 en 6-3.