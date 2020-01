Simona Halep voor de confrontatie met Elise Mertens: "Ze gaat steeds tot het uiterste"

In de 1/8e finales krijgt Elise Mertens met Simona Halep een stevige tegenstandster voor de kiezen. De Roemeense is de nummer 4 van de wereld en hoort bij de topfavorietes voor de eindzege.

Simona Halep kijkt dan ook erg uit naar de confrontatie met Mertens: "Ik zal 100 procent moeten zijn. Op dit moment loopt wel alles goed voor mij, maar ik moet blijven uitkijken. Mertens is een speelster die nooit opgeeft en tot het uiterste zal gaan. Ik ben er in elk geval klaar voor."

Het ziet er voor beide speelster niet slecht uit want met Anett Kontaveit (WTA-31) of Iga Swiatek (WTA-56) volgen in de kwartfinale sowieso niet de grote kleppers. Daar is Halep nog niet mee bezig: "Ik kijk niet te veel naar andere speelsters. Voor jullie is het misschien verrassend dat speelsters uit de top 10 sneuvelen, maar het niveau is gewoon hoog. Alles kan dan gebeuren."