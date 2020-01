Roger Federer komt na één set helemaal onder stoom en staat in de kwartfinales

De 38-jarige Zwitser Roger Federer heeft zich als derde tennisser geplaatst voor de kwartfinales op de Australian Open. Eerder kwalificeerden Novak Djokovic en Milos Raonic zich ook al.

De tegenstander van Roger Federer (ATP-3) was de verrassende Hongaar Marton Fucsovics (ATP-67). Federer had het in de beginfase niet makkelijk om in zijn spel te komen en leverde ook een eigen spelletje in. De Zwitser verloor uiteindelijk de eerste set met 6-4.

Nadien krikte Federer zijn niveau wel stevig op. Hij verzilverde makkelijk enkele breakpunten en tegen zijn opslag was helemaal niets in te brengen. Federer had uiteindelijk anderhalf uur nodig om drie sets op een rij te winnen en zich te kwalificeren voor de kwartfinales. In de kwartfinales komt hij de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP-100) tegen die eerder op de dag afrekende met Fabio Fognini.