Novak Djokovic en Milos Raonic plaatsen zich als eerste voor de kwartfinales op de Australian Open

Novak Djokovic en Milos Raonic hebben zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales op de Australian Open.

Milos Raonic (ATP-35) nam het in zijn wedstrijd op tegen de sterke Marin Cilic (ATP-39). Er werd een spannende wedstrijd verwacht, maar na iets meer dan 2 uur tennis zat de partij er al op. Raonic won met 6-4, 6-3 en 7-5 en verloor in Melbourne nog geen enkele set. In de volgende ronde neemt Raonic het op tegen Djokovic.

Novak Djokovic (ATP-2) speelde tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-14) en kende niet de minste problemen. Met 3-6, 4-6 en 4-6 was het ook voor de Serviër na een tweetal uur voorbij. Zondagochtend spelen Djokovic en Raonic de eerste kwartfinale.