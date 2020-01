Avontuur voor 15-jarige Gauff zit erop in Melbourne, Kvitova stoot door

Geen plek in de kwartfinales voor de Amerikaanse tiener Coco Gauff. Ze verloor van haar landgenote Sofia Kenin na drie sets. Ons Jabeur en Petra Kvitova zijn er wel bij in de kwartfinales.

Coco Gauff (WTA-67) ging na zeges tegen gevestigde waarden als Venus Williams en Naomi Osaka op zoek naar een plek in de kwartfinales tegen landgenote Sofia Kenin (WTA-15). Gauff won na een spektakelstuk de eerste set met 7-6 (7/5) na bijna een uur tennis, maar leek daar haar energie opgebruikt te hebben. Kenin was in de tweede set en derde set duidelijk beter en haalde die met 3-6 en 0-6 binnen.

Verder plaatsten ook Petra Kvitova (WTA-8) en de verrassende Ons Jabeur (WTA-78) zich voor een plek bij de laatste acht. Kvitova rekende in drie sets af met de sterke Griekse Maria Sakkari (WTA-23) 7-6 (7/4), 3-6 en 2-6. Jabeur plaatste zich na een zege tegen Serena Williams-killer Qiang Wang (WTA-29) met 7-6 (7/4) en 6-1.