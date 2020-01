Ashleigh Barty raakt voor eigen publiek met de nodige moeite voorbij Alison Riske

Ashleigh Barty heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op de Australian Open. Ze rekende in drie sets af met de Amerikaanse Alison Riske.

Ashleigh Barty (WTA-1) dendert momenteel door de Australian Open en ook de Amerikaanse Alison Riske (WTA-19) leek dan ook een meer dan haalbare kaart. Barty begon overtuigend aan de partij en nam meteen een 3-0 voorsprong in de eerste set en dat leverde haar ook de setwinst op. In de tweede set gebeurde het omgekeerde en Riske ging meteen door de opslag van de Australische. Ze won uiteindelijk de tweede set met 6-1.

In de derde set liep de Australische uit naar een 4-1-voorsprong. Riske knokte zich echter terug tot 4-4. Op 5-4 kreeg Barty haar eerste matchpunt op de opslag van de Amerikaanse. Riske gaf met een dubbele fout de zege aan Barty. In de volgende ronde neemt nummer één van de wereld het in een erg interessante clash op tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-8).