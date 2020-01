Elise Mertens naar achtste finales Australian Open na sterke eerste en derde set

De vorige wedstrijden waren al hoopgevend en Elise Mertens heeft bevestigd in haar derde partij op de Australian Open. Opnieuw speelde ze twee sterke sets. Tussendoor smeerde CC Bellis haar wel een eerste setverlies aan, maar dat kan de pret niet drukken.

In grote delen van de wedstrijd was Mertens immers oppermachtig tegen de speelster die na anderhalf jaar revalideren ook weer op de goede weg lijkt. Wat niet wil zeggen dat ze het de Belgische aanvankelijk moeilijk kon maken. Mertens liet Bellis kansloos in het wedstrijdbegin en raasde in amper 22 minuten door de openingsset: 6-1.

Het begin van de tweede set was gekruid met ellenlange games en het was Bellis die als eerste een break wist te forceren. Mertens kwam 1-3 en 2-4 achter, maar fietste die kloof wel weer dicht. Een tiebreak dus en bij 5-5 kon het nog alle kanten uit. De volgende twee punten gingen naar Bellis en zo was de set ook meteen beslecht.

MERTENS VASTBERADEN IN SET DRIE

Als de 20-jarige gedacht had om dan erop en erover te gaan, kwam ze bedrogen uit. Met een stevige start in set drie ontnam Mertens haar alle hoop. Onze landgenote liet haar prooi niet meer los en hield dit niveau aan tot het einde. Zo won ze met 6-1, 6-7 (5/7) en 6-0.