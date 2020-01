David Goffin moet na prima eerste uur alsnog het onderspit delven en verlaat Melbourne

De zege tegen Herbert na zo'n slopende wedstrijd had al veel gevergd van David Goffin, met onder andere zijn heup die begon te werken. Toch verscheen Goffin nog fris aan de start van zijn volgende wedstrijd. Tegenstander Rublev wist het tij echter te keren en schakelde onze landgenoot uit.

Goffin ondervond aanvankelijk dus weinig last van eventuele naweeën van zijn vorige partij. Rublev behield tweemaal vlot zijn opslag, maar moest twee andere servicegames wel uit handen geven. Zo haalde Goffin vlotjes de eerste set binnen.

Het zag er allemaal uiterst goed uit toen hij ook in set twee een break voor kwam en zelfs mocht serveren voor setwinst. Er volgde dan echter een blanco rebreak. Goffin redde bij 6-5 nog een setbal, maar miste zijn start compleet in de tiebreak.

GEEN SUCCES IN TIEBREAKS

Alles weer te herdoen dus. Goffin schoot in set drie opnieuw het best uit de startblokken. Hij moest zijn break voorsprong wel onmiddellijk inleverenen en Rublev nam ini de loop van de set het commando over. In de vierde set gaven beide spelers mekaar geen duimbreed toe. Opnieuw ging het voor Goffin mis in de tiebreak. Rublev klopte hem met 2-6, 7-6 (7/3), 6-4 en 7-6 (7/4).