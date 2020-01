AO: Kyrgios overleeft epische thriller, 2de en 5de reekshoofd out bij dames

De kraker tussen Millman en Federer is nog maar pas achter de rug of ze hebben al een soortgelijke wedstrijd gezien op de Australian Open. Met uitgerekend Nick Kyrgios in de hoofdrol en als winnaar. Bij de dames blijven intussen reekshoofd sneuvelen.

Twee en een halve set lang was Kyrgios de betere van Khachanov, maar daarna begon de Rus vlotter zijn opslagspelletjes te winnen. In de tiebreaks die nog volgden, redde Khachanov telkens een matchpunt. Zo werd het alsnog een vijfsetter. In de super tiebreak gaven de geweldige backhands van Kyrgios toch de doorslag. De Australiër won met 6-2, 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 6-7 (7/9) en 7-6 (10/8). In de volgende ronde wacht Nadal. Die klopte Carreno Busta met 6-1, 6-2 en 6-4. In het damestoernooi vallen de reekshoofden als vliegen. Pavlyuchenkova schakelde Pliskova uit met 7-6 (7/4) en 7-6 (7/3). Vijfde reekshoofd Svitolina werd de prooi van Muguruza: 6-1 en 6-2. Halep stootte wel door en klopte Putintseva met 6-1 en 6-4.