Roger Federer ontsnapt op het nippertje aan uitschakeling na sensationele vijfsetter

Bij de dames lieten enkele toppers zich verrassen in de derde ronde van de Australian Open en het scheelde geen haar of bij de mannen kon hetzelfde gezegd worden van één van de Grote Drie. Roger Federer leek op weg naar een vroege uitschakeling, maar kon die alsnog afwenden.

Federer moest het opnemen tegen John Millman, een fysiek sterke Australiër, die weliswaar nog nooit gestunt had tegen een topspeler. Deze keer leek hij daar wel erg veel zin in te hebben. Federer maakte wel een vroege break achterstand ongedaan, maar leverde dan nog een servicegame blanco in aan het eind van de eerste set.

Ook daarna gaf Millman lange tijd geen krimp. Federer was wel de beste in de tiebreak van set twee en kon in het slot van de derde set dan toch nog een keertje toeslaan. Zo leek de wedstrijd definitief gekanteld in het voordeel van de Zwitser. Niets was echter minder waar, want Millman dwong nog een vijfde set af.

6 PUNTEN OP RIJ MET RUG TEGEN DE MUUR

Het bleef een nek-aan-nekrace en uiteindelijk moest een super tiebreak beslissen. Toen Federer 4-8 achter kwam, leek hij het wel te mogen schudden. De FedExpress herpakte zich net op tijd helemaal, trok de volgende zes punten allemaal naar zich toe en stapte zo alsnog als winnaar van de baan. Met 4-6, 7-6 (7/2), 6-4, 4-6 en 7-6 (10/8) schaarde hij zich bij de laatste zestien in Melbourne.