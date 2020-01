Osaka en Wim Fissette moeten het hoofd buigen tegen 15-jarige sensatie

De eerste Grand Slam van Naomi Osaka onder de Belgische coach Wim Fissette zal niet de geschiedenis ingaan als een groots succes. De tweevoudig grandslamkampioene verloor in de derde ronde van de nog altijd amper 15-jarige Cori Gauff.

De Amerikaanse tiener is een sensatie in het damestennis sinds ze vorig jaar haar doorbraak kende op Wimbledon. Een paar zeges tegen Venus Williams boekte ze al, maar een echte stunt tegen een huidige topspeelster was er nog niet bij. Nu is het dus wel zover.

REVANCHE VOOR US OPEN

Osaka liet Gauff nog kansloos in hun vorige onderlinge ontmoeting op de US Open van 2019. Deze keer waren de rollen omgekeerd. De Japanse kon haar jonge opponente niet opzij zetten met krachtige slagen en slaagde er ook niet in om de rally's langer te laten duren.

De pupil van Fissette had dus geen antwoord in huis op het spel van Gauff, die zich met 6-3 en 6-4 plaatste voor de achtste finales in het dames enkelspel.