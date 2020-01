Novak Djokovic zonder energie te verspillen door naar de vierde ronde, sterke Cilic rekent af met Bautista Agut

Novak Djokovic heeft zich probleemloos geplaatst voor de vierde ronde op de Australian Open. De Serviêr was meer dan een maatje te groot voor de Japanner Yoshihito Nishioka.

Na Tatsuma Ito (ATP-146) kwam Novak Djokovic (ATP-2) met Yoshihito Nishioka (ATP-71) opnieuw een Japanner tegen. Djoko liet zich in geen geval verrassen en haspelde elke set in minder dan een half uur af: 3-6, 2-6 en 2-6. In de volgende ronde komt hij Diego Schwartzman (ATP-14) tegen die vlot in drie sets afrekende met de Serviër Dusan Lajovic (ATP-27).

Verder plaatste ook de verrassende Hongaar Marton Fucsovics (ATP-67) zich voor de vierde ronde. Hij won na een kleine twee uur tennis van de jonge Amerikaan Tommy Paul (ATP-80) met 6-1, 6-1 en 6-4. In de volgende ronde neemt hij het op tegen Roger Federer (ATP-3) of thuisspeler John Millman (ATP-47).

Cilic staat weer op

Na heel wat blessureleed lijkt intussen ook de allerbeste Marin Cilic (ATP-39) stilaan weer helemaal terug. Na een knappe zege tegen de Fransman Benoît Paire (ATP-21) ging nu ook de Spaanse topper Roberto Bautista Agut (ATP-9) voor de bijl na vijf sets: 6-7 (3/7), 6-4, 6-0, 5-7 en 6-3. Hij ontmoet in ronde vier Stefanos Tsitsipas of Milos Raonic.

Tot slot plaatste ook nog de verrassende 30-jarige Amerikaan Tennys Sandgren (ATP-100) zich tegen opslagkanon Sam Querrey (ATP-45) met 6-4, 6-4 en 6-4. Hij komt Guido Pella of Fabio Fognini tegen.